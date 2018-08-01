بالفيديو: انقطاع الكهرباء يُغرق العاصمة الفنزويلية كاراكاس في الظلام

أغرق انقطاع التيار الكهربائي العاصمة الفنزويلية كاراكاس في ظلام دامس لساعات طويلة. وبالرغم من أنّ كاراكاس لم يسبق وأن تأثرت كثيرا بحوادث انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها العديد من المدن الفنزويلية الأخرى، إلاّ أنّ نسبة انقطاع الكهرباء وصلت إلى 80 في المائة بالعاصمة أمس الثلاثاء.

ويعتبر هذا ثاني انقطاع للتيار الكهربائي في كاراكاس هذا العام، ويرى البعض أنّ الحكومة تسعى إلى تطبيق نظام الحصص في توزيع الكهرباء لمدة 4 ساعات لكل جهة أو مدينة، ولكن انقطاع التيار الكهربائي قد يستمر لأكثر من 10 ساعات وقد يصل إلى 36 ساعة في بعض المدن.

وتسبب انقطاع الكهرباء في توقف القطارات وانتشار الفوضى على مستوى وسائل النقل حيث شهدت الحافلات اكتظاظا كبيرا. وأدى تعطل الإشارات الضوئية على الطرقات بالمسافرين إلى السياقة بشكل عشوائي وعدم احترام الآخرين.