في أعلى جبال الأنديز، قدم سكان بوليفيا الأصليون عطاءات تقليدية تكريما لـ"باشاماما"، إلهة الأرض والخصوبة، الأربعاء، بمناسبة يوم الأرض الأم.
ويستيقظ المؤمنون عند الفجر ليحرقوا أضحياتهم (عطاءاتهم)، ويسألون الأرض الأم أن تمنحهم النعم.
شاهد: أضحيات سكان بوليفيا الأصليين احتفالا بالإلهة "باشاماما"
ويستيقظ المؤمنون عند الفجر ليحرقوا أضحياتهم (عطاءاتهم)، ويسألون الأرض الأم أن تمنحهم النعم.
وفي المجتمع الزراعي التقليدي في بوليفيا، يقدم المزارعون الخضروات والفواكه والحيوانات من مزارعهم، معتقدين أن باشاماما سوف تباركهم بالمحاصيل الجيدة والثروة.
ويحتفل المؤمنون بهذا التقليد عبر شمال الأرجنتين وشيلي وبيرو وبوليفيا، ويقدمون الأغنام واللاما المجففة والنباتات الطبية والبيض والمعادن والحيوانات الحية للإلهة.
وتقول الأسطورة إن النار ستنقل ألأضحيات مباشرة إلى باشاماما، التي هلكت بعد ما قدمت من أجل البشرية.
ويتم الاحتفال بهذه الطقوس في بوليفيا منذ قرون في مجتمعات السكان الأصليين، على الرغم من أنها باتت تقام في المدن وحتى في المؤسسات العامة هذه الأيام.
وفي المدن، يحتفل الناس بما يسمى "الكوشاداس" أو الالتماسات إلى الأرض الأم، لمباركة السيارات أو المنازل أو الشركات وطلب الصحة والمال والسلع.
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ويعتبر يوم الأول من آب/أغسطس المفضل للاحتفالات، فيما تستمر طوال الشهر، مع انتهاء الموسم الزراعي.
ووفقاً لمجتمعات السكان الأصليين ، فإن هذا هو الوقت من السنة الذ تفتح به "الأرض الأم" فمها، على أمل أن يتم تبجيلها بعطاءات تسترد الثمار التي قدمتها وتلك التي ستعطيها في المستقبل.