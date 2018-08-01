بكين تهدد بالرد بالمثل على رسوم جمركية إضافية قد تفرضها واشنطن

قال، غنغ شوانغ، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، الأربعاء، إن الصين ستردّ في حال قررت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصادرات الصينة.
وكانت مصادر أميركية قد تحدثت صباح اليوم عن "عزم إدارة ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات صينية تقدّر قيمتها بـ 200 مليار دولار أميركي".
وأضاف شوانغ متحدثاً إلى إحدى الصحف اليومية "أن الضغوط التجارية الأميركية على الصين لن تجدي نفعاً" وأن "بكين ساعدت دائماً في اللجوء إلى الحوار لإيجاد الحلول لمسائل التجارة".
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اتفاع قيمة الدولار أمام اليوان
ارتفع الدولار مقابل اليوان الصيني، الأربعاء بعدما قال مصدر مطلع إن البيت الأبيض بصدد اقتراح رسوم جمركية أعلى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.
جاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه مسح نمو المصانع الصينية بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في يوليو/ تموز بينما انخفضت طلبيات التصدير مجددا.
وارتفع الدولار بنسبة 0.4% لتصل قيمته إلى 6.8306 يوان، بعد تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب سيقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25% بدلا من عشرة بالمئة في إعلان قد يصدر اليوم.
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واليوان حاليا منخفض للشهر الرابع على التوالي، وحدد البنك المركزي الصيني اليوم سعر العملة عند أضعف مستوياتها منذ شهر مايو/ أيار من العام الماضي.
وكانت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد بدأت في وقت سابق من هذا العام بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، فردت الصين بالمثل واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة "الحرب التجارية الأوسع نطاقا"، ومايزال أكبر اقتصادين في العالم يصعدان من خلافهما.