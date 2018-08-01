زيمبابوي: العنف يجتاح شوارع هاراري بعد فوز الحزب الحاكم بالانتخابات

أظهرت لقطات مصورة جنوداً من زيمبابوي في شوارع العاصمة هاراري يوم الأربعاء يفرقون متظاهرين من المعارضة بعد اشتباكهم مع رجال الشرطة.
ونزل أنصار المعارضة إلى الشوارع ليتظاهروا احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها الحزب الحاكم في البلاد. وانتشرت قوات مكافحة الشغب مدعومة بسيارات مدرعة في المنطقة وتم إطلاق النار لتفريق المحتجين.
وقال شهود عيان إن جنوداً من جيش زيمبابوي قتلوا شخصاً بالرصاص قرب محطة للحافلات.
وأظهرت نتائج مفوضية الانتخابات فوز حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية المقاعد في البرلمان، بعد يوم من اتهام المعارضة المفوضية بتأخير النتائج عمدا لصالح ذلك الحزب.
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وكان مراقبون تابعون للاتحاد الأوروبي قد عدة مشكلات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في زيمبابوي ومن بينها ترويع الناخبين وعدم الثقة في مفوضية الانتخابات فيما اتهم زعيم المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة التلاعب بالنتيجة.
وتساءل المراقبون كذلك عن السبب وراء تأجيل إعلان نتائج أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ إجبار الرئيس السابق روبرت موغابي على الاستقالة بعد انقلاب في نوفمبر/ تشرين الثاني على حكمه الذي استمر قرابة 40 عاماً.