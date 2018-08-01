جدل حول لم شمل أسر اللاجئين السوريين في ألمانيا

استأنفت ألمانيا يوم الأربعاء لم شمل أسر بعض اللاجئين مما أثار غضب جماعات يسارية ترى أن الحد الأقصى المسموح له بدعوة أقاربه وهو ألف شخص شهرياً عدد قليل، وكذلك غضب حزب يميني متطرف معارض للهجرة على إطلاقها.

وكانت الحكومة قد علقت في عام 2016 الحق في استقدام أقارب الدرجة الأولى لطالبي اللجوء المتمتعين بحماية محدودة، في محاولة لتخفيف العبء عن القائمين على تسجيل تدفق قياسي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.

ولم يطبق الحظر على المتمتعين بوضع اللجوء الكامل إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.