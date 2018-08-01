فيسبوك يحذف أكثر من ثلاثين حساباً ارتبطوا بروسيا قبيل الانتخابات الأمريكية

كشفت شركة فيسبوك عن إجراء قامت من خلاله بتعطيل حسابات "مضللة" تهدف إلى التأثير على الرأي العام الأمريكي قبيل الانتخابات التشريعية.

وقالت الشبكة الاجتماعية الأولى عالميا، الثلاثاء، إنها كشفت عن محاولات للتلاعب بالرأي العام الأمريكي من خلال حسابات "مزيفة" تم إنشاؤها على موقعيها فيسبوك وإنستغرام، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط من تنظيم الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة.