أسر ضحايا 11 أيلول تتطلّع لمصادرة أملاك إيرانية في بريطانيا

أصدرت محكمة إنكليزية قرارا قد يسمح لعائلات قتل أبناؤها في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية، الحصول على تعويضات من ممتلكات إيرانية موجودة في بريطانيا.

العائلات كانت قد طلبت من المحكمة العليا الإنكليزية تنفيذ قرار صادر عن محكمة أمريكية في العام 2012 يثبت أن إيران قدمت "دعمًا ماديًا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهاب"، وهو التنظيم الذي يقف وراء الهجمات.