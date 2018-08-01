شاهد: طائرات للإطفاء تنفذ مهامها في جحيم حرائق كاليفورنيا

صور مخيفة التقطت الثلاثاء للحرائق المستعرة في غابات مقاطعتي " ميندوسينو" و"ليك" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. النيران المستمرة منذ نحو أسبوع دمرت سبعة منازل في تلك المنطقة، وماتزال تهدد 12 ألف منزل آخر، بحسب ما قال مسؤولون من خدمة الإطفاء.

ويعمل رجال الإطفاء مدعومون بمروحيات لإخماد الحرائق للسيطرة على النيران التي أَحرقت إلى الآن أكثر من 300 كيلومتر مربع من الأراضي بين مقاطعتي ميندوسينو الساحلية وليك الواقعة عند بحيرة ليك، واللتين تبعدان عن بعضهما مسافة 160 كيلومترا.