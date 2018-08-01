إنفوغرافيك: تضاعف أعداد الدلافين النافقة على سواحل فرنسا

أكدت وسائل إعلامية العثور على مئات الدلافين ميتة هذا العام على الشواطئ الفرنسية، ففي الفترة بين يناير-كانون الثاني وأبريل-نيسان من هذا العام تمّ العثور على 700 من الحيتان الصغيرة، أغلبها من الدلافين. ووجد العدد الأكبر من الدلافين على سواحل المحيط الأطلسي. وجاء مقتل هذه الدلافين بشكل عرضي وبالخطأ من قبل معدات قوارب صيد الأسماك حسب مرصد "بيلاجيس" لحماية الثدييات والطيور البحرية في مدينة لاروشيل الفرنسية.

وأكثر من 70 في المائة من الدلافين التي وصل عددها إلى 600 دلفين والتي تقطعت بها السبل في عام 2018 تعرضت إلى جروح وإصابات عرضية خلال مرورها بالقرب من شباك الصيد. العلماء أشاروا إلى أنّ عدد الدلافين التي تموت في البحر، وتتحلل في أعماقه ربما يصل إلى 4000 دلفين.