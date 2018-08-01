المغرب: قرار ملكي بعزل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد

قال بيان من الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، إن ملك المغرب محمد السادس أعفى وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد من منصبه.
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن قرار إعفاء بوسعيد جاء بعد استشارة رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني.
وقال البيان: "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت إنتماءاتهم".
وجدير بالذكر أن الوزير المعزول كان قد أثار ضجة قبل أسابيع، وتحديدا في حزيران/يونيو الماضي، بعدما وصف المغاربة بـ"المداويخ"، على خلفية مقاطعتهم لعدد من المنتوجات، ما جعل المغاربة يطالبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعفائه.