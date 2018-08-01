نتنياهو: إذا أغلقت إيران "باب المندب" فستواجه تحالفاً دولياً بمشاركة إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران يوم الأربعاء من إغلاق مضيق باب المندب، وقال إنه إذا حاولت طهران ذلك فسوف تواجه تحالفا دوليا ستكون إسرائيل طرفا فيه.
وأضاف "إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها في مواجهة تحالف دولي سيكون مصمما على الحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا التحالف سيشمل أيضا كل الأفرع العسكرية لإسرائيل".
كان نتنياهو يتحدث خلال استعراض لضباط جدد بالبحرية في حيفا. وأضاف وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان في كلمة منفصلة أن إسرائيل "سمعت في الآونة الأخيرة عن تهديدات بالإضرار بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر". ولم يذكر أي تفاصيل.
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