نجاة جميع ركاب الطائرة المدنية المكسيكية المحطّمة

أكدت السلطات المكسيكية عدم سقوط قتلى في حادث تحطم طائرة تقل 97 مسافرا إضافة على 4 من أفراد طاقم الطائرة، بينما تم تسجيل إصابات وصفت بالطفيفة حسب المصالح الطبية، التي أوضحت أنّ حالة معظم المصابين ليست خطيرة.
وسقطت طائرة "إمبراير"، التابعة لشركة "أيرومكسيكو" بعد لحظات قليلة من إقلاعها في مطار غوادالوب فيكتوريا في ولاية دورانغو بشمال المكسيك. وأفادت السلطات بأن الطائرة المتوسطة الحجم كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، عندما سقطت عند حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقفز الركاب والطاقم قبل أن تشتعل النيران في الطائرة.
وقال بعض المسافرين بأن الطائرة سقطت بعد قليل من إقلاعها وسط أمطار غزيرة حيث تمكنوا من مخارج الطوارئ الخاصة بالطائرة بينما كان الدخان يملؤها والنار مشتعلة فيها. وأظهرت صور تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار شديدة وأعمدة من الدخان تتصاعد.
وقال حاكم ولاية دورانغو خوسيه روساس إيسبورو أنّ الطائرة تعرضت لرياح قوية قبل أن تسقط فجأة، مستشهدا بهيئة مراقبة الحركة الجوية في المطار، كما أبلغ مؤتمرا صحفيا بأن جناح الطائرة الأيسر ارتطم بالأرض موقفا عن العمل محركين قبل أن تتوقف الطائرة على مسافة 300 متر من المدرج.
وقد تمكن الركاب من الفرار قبل أن تتحول الطائرة إلى كتلة من اللهب. وكان الطيار الأكثر تضررا جراء الحادث لكن حالته مستقرة. وعزت الشركة المشغلة للمطار الحادث كذلك إلى سوء الأحوال الجوية، مستشهدة بتقارير أولية.
للمزيد:
مقتل أكثر من مئة في تحطم طائرة ركاب في كوبا
تقرير فرنسي: حريق في قمرة القيادة وراء تحطم طائرة مصر للطيران عام 2016
وقال أليخاندرو كاردوسا، المتحدث باسم وكالة الحماية المدينة بالولاية، للوسائل الإعلام إن نحو 85 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في الأغلب، وأن فرق الإطفاء أخمدت الحريق. كما ذكرت وكالة الحماية المدنية أن 37 شخصا نقلوا إلى المستشفى، في حين قالت وزارة الصحة بالولاية إن راكبين حالتهما خطيرة.
وحسب مصالح الحماية المدنية قد يستغرق الأمر أشهرا لمعرفة أسباب الحادث حيث ينتظر تحليل البيانات الخاصة بجهازي تسجيل الصوت وبيانات الطائرة لدى الانتهاء من عمليات الإنقاذ. في غضون ذلك، ذكر مسؤول بقطاع الطيران الأميركي أن الولايات المتحدة سترسل شخصين لمساعدة فريق التحقيق المكسيكي.
وقالت شركة الطيران المكسيكية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن طائرة من طراز "إمبراير 190" كانت تقوم بالرحلة رقم 2431 إلى مدينة مكسيكو سيتي عندما سقطت. ورفض متحدث باسم الشركة الإفصاح عن قائمة الركاب أو جنسيات من كانوا على متن الطائرة.
ولم تشهد شركة "أيرومكسيو" أي حوادث طيران في السنوات العشر الماضية. وللمساعدة في التحقيق بشأن الحادث أرسلت "إمبراير" المصنعة للطائرة فريقا من الفنيين إلى موقع الحادث وعبرت عن استعداداها لدعم التحقيق.