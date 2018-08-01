نجاة جميع ركاب الطائرة المدنية المكسيكية المحطّمة

أكدت السلطات المكسيكية عدم سقوط قتلى في حادث تحطم طائرة تقل 97 مسافرا إضافة على 4 من أفراد طاقم الطائرة، بينما تم تسجيل إصابات وصفت بالطفيفة حسب المصالح الطبية، التي أوضحت أنّ حالة معظم المصابين ليست خطيرة.

وسقطت طائرة "إمبراير"، التابعة لشركة "أيرومكسيكو" بعد لحظات قليلة من إقلاعها في مطار غوادالوب فيكتوريا في ولاية دورانغو بشمال المكسيك. وأفادت السلطات بأن الطائرة المتوسطة الحجم كانت ممتلئة تقريبا بالركاب، عندما سقطت عند حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقفز الركاب والطاقم قبل أن تشتعل النيران في الطائرة.

وقال بعض المسافرين بأن الطائرة سقطت بعد قليل من إقلاعها وسط أمطار غزيرة حيث تمكنوا من مخارج الطوارئ الخاصة بالطائرة بينما كان الدخان يملؤها والنار مشتعلة فيها. وأظهرت صور تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار شديدة وأعمدة من الدخان تتصاعد.