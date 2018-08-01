إذا أردت أن تكون سعيداً لا تفعل هذا الشيء!

هل تريد أن تكون سعيداً حقاً ؟ إذا كانت الإجابة " نعم" عليك أن تتوقف عن فعل شيء بسيط يسلب منك جمال ومتعة الكثير من تفاصيل الحياة اليومية.

بحسب ورقة بحث مشتركة مُقدّمة من سيلين مالكوك في جامعة أوهايو وغابرييلا تورنيتو من مدرسة روتجرز، التخطيط للأنشطة اليومية وخاصة الأنشطة المخصصة لأوقات الفراغ يجعلها أقل متعة وأقل تأثيراً إيجابياً على مزاجنا.

وتقول نتائج الدراسة إن القيام بنشاط ما بعد التخطيط له يجعله أقل متعة مما إذا كان عفوياً، وذلك لأن العقل يميل غالباً لتجميع جميع الأعمال التي يخطط لها في نفس الحزمة، سواء كان ذلك موعداً عند الطبيب أو موعداً لشرب القهوة والتسلية مع صديق.

وتضيف مالكوك: " بالتخطيط يصبح ذلك جزءاً من قائمة المهام اليومية الروتينية، وبالتالي سيصبح أقل إمتاعاً لنا".