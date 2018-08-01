الدنمارك: مظاهرة مناهضة لبدء تطبيق حظر النقاب في الأماكن العامة

تجمع مئات الدنماركيين في العاصمة كوبنهاغن، الأربعاء، للاحتجاج على بدء فرض حظر جديد على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، متهمين الحكومة بالتعدي على حق النساء في أن يرتدين ما يحلو لهن. بالمقابل، انطلقت مسيرة باتجاه البرلمان تأييدا للحظر.

وفرض البرلمان الحظر في مايو/أيار، لتنضم الدنمرك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عما يقول بعض الساسة إنها قيم العلمانية والديمقراطية.

"يستهدف أقلية دينية.."

وبدأ المحتجون، وكثير منهم نساء يرتدين النقاب، مسيرة من ضاحية نوريبرو وسط العاصمة، إلى مركز شرطة بيلاهوي بضواحي المدينة.