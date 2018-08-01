دراسة: الماس الأزرق قد يكون أعمق أسرار الأرض

إن كان تاريخ ألماسة "الأمل" الزرقاء، المعروضة في متحف أميركي في واشنطن، معقداً، فإن التاريخ الجيولوجي للألماس الأزرق النادر أكثر تعقيداً حسبما أكد بحث عن هذه الأحجار النادرة الثمينة نشر اليوم الأربعاء.

هذا ما خلصت إليه دراسة أميركية جديدة، إذ حلل علماء 46 ألماسة زرقاء منها واحدة من جنوب أفريقيا بيعت مقابل 25 مليون دولار عام 2016، وخلصوا إلى أن هذا النوع من الألماس يمكن أن يتكون على عمق 660 كيلومتراً على الأقل ويصل إلى جزء من القشرة الأرضية الداخلية تسمى الوشاح الأدنى.