شاهد: صور فضائية تظهر برلين باللون البني جراء موجة الحر

أظهرت صورة التقطتها الأقمار الصناعية حديثا التأثير الكبير للجفاف وموجات الحر على برلين، وبدا في الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية تغيّر لون مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالعاصمة الألمانية من الأخضر إلى تدرجات البني المصفر.

وتم رصد هذا التغيّر الحاصل من خلال مقارنة الصورة الحديثة مع صورة التقطت في صيف العام 2017، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن "الصورتين تعودان إلى بعثة "كوبرنيكوس سنتينل-2"، وتظهران الحقول الزراعية والأرضي حول عاصمة ألمانيا برلين".