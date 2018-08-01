شاهد: صور فضائية تظهر برلين باللون البني جراء موجة الحر

أظهرت صورة التقطتها الأقمار الصناعية حديثا التأثير الكبير للجفاف وموجات الحر على برلين، وبدا في الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية تغيّر لون مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالعاصمة الألمانية من الأخضر إلى تدرجات البني المصفر.
وتم رصد هذا التغيّر الحاصل من خلال مقارنة الصورة الحديثة مع صورة التقطت في صيف العام 2017، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن "الصورتين تعودان إلى بعثة "كوبرنيكوس سنتينل-2"، وتظهران الحقول الزراعية والأرضي حول عاصمة ألمانيا برلين".
وقد أشرف برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، المعروف باسم "كوبرنيكوس"، على رصد الصور وتحليل معطياتها.
للمزيد:
وأوضحت الوكالة الأوروبية أن اللون الأصفر البني طال مناطق كانت تكتسيها الخضرة في السنة الماضية : "بعض هذه الأراضي مخصصة لزراعة القمح، إلى جانب محاصيل أخرى، لذا من الطبيعي أن تظهر الحقول المحصودة باللون الأصفر (بعد نضج القمح)، لكن مناطق أخرى، مثل المساحات القريبة من مطاري (تيجيل) و(تمبلهوف) ليست زراعية".
وأضافت الوكالة "نشهد تغييرات واضحة في هذه المناطق، من خلال تحول تدرجات اللون الأخضر النَضر في تموز/ يوليو 2017، إلى تدرجات اللون البني في الصورة الملتقطة في تموز/ يوليو 2018."
ويأتي هذا في الوقت الذي كثف فيه المزارعون الألمان نداءاتهم إلى الحكومة من أجل منحهم مساعدات بقيمة مليار يورو لجبر الضرر الذي لحق بمحاصيلهم هذا العام.
وقالت برلين إنها ستنتظر موسم الحصاد في شهر آب/ أغسطس قبل اتخاذ قرار بشأن المساعدات المطلوبة.
وأدى التغيير غير المسبوق في الأحوال الجوية، بما في ذلك موجة الحر وعدم هطول الأمطار، إلى تضرر المحاصيل في فرنسا وألمانيا ودول بحر البلطيق.
ويلوح في الأفق تهديد آخر يتعلق بنقص الأعلاف الحيوانية بعد الخسائر التي لحقت محاصيل الذرة والعشب.