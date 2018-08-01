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السويد

سرقة مجوهرات من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد

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سرقة مجوهرات من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد

سرقة مجوهرات من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد
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سرق لصوص تاجين وأيقونة الكرة والصليب من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد، ثم فروا بزورق آلي.

وقالت الشرطة إن هذه القطع، التي لا تقدر بثمن، سُرقت من كاتدرائية في سترنجناس، غربي العاصمة ستوكهولم، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وفتح اللصوص صندوقا زجاجيا يضم مقتنيات للملك كارل التاسع، وزوجته الملكة كريستينا، وسرقوا التاجين والأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

رويترز
أحد تاجين سرقهما لصوص من مجموعة الأسرة المالكة بالسويدرويترز

وأضافت الشرطة أن اللصوص فروا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين، ثالث كبرى البحيرات السويدية.

ولم تلق الشرطة القبض حتى الآن على أحد، ولم تحدد أي مشتبه به، لكنها تعكف الآن على نشر صور المقتنيات المسروقة في محاولة لاستعادتها.

كما قالت الشرطة إن من الصعب جدا بيع المقتنيات المسروقة علنا.

رويترز
أيقونة الكرة والصليب من مجموعة الأسرة المالكة بالسويدرويترز

من جهته، قال توماس آنيفيك، المتحدث باسم الشرطة: "نريد نشر معلومات وصور عن تلك المقتنيات حتى يمكن التعرف عليها".

وتوفي الملك كارل التاسع عام 1611، فيما توفيت زوجته الملكة كريستينا عام 1625.