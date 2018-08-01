شاهد: محمد بن سلمان يتناول الغذاء مع مواطنيه في "نيوم"

زار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المنطقة حيث سيقام مشروع نيوم الجديد بهدف عقد أول جلسة وزراء يترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأظهر المطع الذي لاقى رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي محمد بن سلمان بمعية مواطنين تغمرهم السعادة بلقائ، ويقدم أحدهم الطعام إلى ولي العهد الشاب ويقول له "سم" أي "قل بسم الله" وهي عبارة يستخدمها السعوديون بدلا من "تفضل سيدي".
وكان بن سلمان قد صرح سابقا أن المنتجع السياحي سيوفر فرص عمل خيالية وذلك بسبب موقعه المتميز بين ثلاث قارات، بالإضافة إلى احتضانه لأهم معابر للنقل الجوي والبحري. وأضاف أن المكان يتمتع بطبيعة خلابة وأن نحو 10 % من التجارة العالمية ستضطر إلى المرور بالموقع القريب جدا من البحر الأحمر.
وعلى الرغم من متانة العلاقات السعودية المصرية إلا أن المشروع لم يلق استحسان النشطاء المصريين بعد أن بتت محكمة مصرية في قضية "سعودية" الجزيرتين تيران وصنافير، اللاتي من المرجح استخدامهما في المشروع السعودي العملاق.
نبذة عن مشروع نيوم:
هو مشروع سعودي لمدينة مخطط لبنائها عابرة للحدود، أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي في العام الماضي، ويقع المشروع في أقصى شمال غرب السعودية، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.
ويهدف المشروع ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025م . تم دعم المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 500 مليار دولار، والمستثمرين المحليين والعالميين.
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