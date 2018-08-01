شاهد: إنقاذ متزلج روسي علق ستة أيام فوق قمة جبل في باكستان

بعد انتظار دام ستة أيام دون طعام أو شراب، أخيرا وصلت الثلاثاء فرق الإنقاذ لإسعاف متزلج روسي تقطعت به السبل فوق قمة جبال تقع في شمال باكستان.
في أول عملية إنقاذ من هذا النوع في باكستان، وصلت فرق الإنقاذ إلى ارتفاع 6000 متر مستخدمين مروحية مزودة بالإسعافات لإنهاء محنة المتزلج الذي كسرت ساقه اليمنى فعلق فوق الجبل.
وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه تم إنقاذ "ألكسندر جوكوف" من "لاتوك الأول" وهو جبل في يقع في منطقة "كاراكورام" ويبلغ ارتفاعه 7.145 متر (23442 قدم).
عقب سبع محاولات فاشلة لإنقاذه، وسقوط رفيقه "سيرجي جلازونوف" أمام عينه، تم العثور على جثمان الأخير ونقل المتزلج "ألكسندر" جوا إلى أقرب مستشفى في بلدة "سكاردو"، ويقال إنه بصحة جيدة.
وكانت رحلة المتزلجين قد بدأت في ال 12 يوليو- تموز، وبسبب الإرهاق تخليا المتزلجان عن حلمهما في الوصول إلى سلسلة الجبال التي تربط بين الهند والصين وبدآ بالفعل في النزول إلى سفح الجبل.
تعتبر باكستان جنة المتسلقين لما فيها من جبال خلابة، وتنافس في ذلك الجارة نيبال في عدد قممها وحتى في عدد وفيات المتزلجين!
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