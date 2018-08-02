نبيذ فرنسا: أحمر أو أبيض أو ورديّ أو... أزرق

في مفاجأة لعشاق النبيذ، طُرح نوع جديد منه في الأسواق الفرنسية. وهذه المرة لم يكن نبيذاً أحمر أو أبيض أو وردي بل أزرق اللون. وطُرح النبيذ الأزرق تحت اسم "فينديغو" وتم إنتاجه في إسبانيا، ويقول موردوه إنه طبيعي مئة بالمئة على الرغم من غرابة لونه.
وقالت أود، وهي شريكة في الشركة التي تبيع فينديغو في فرنسا، ليورونيوز " إنه شارودنيه مئة بالمئة، نضج في إسبانيا لكن تشكيلة الكروم (الدالية) فرنسية".
ويحصل هذا النبيذ على اللون الأزرق في مرحلة ترشيحه عبر لب العنب الأحمر الذي يحتوي على مادة "الأنثوسيانين"، وهي أصباغ قابلة للذوبان في الماء وموجودة في بعض الفواكه مثل الكرز والتوت والعنب.
ويصفه مصنعوه بأنه مشروب مثالي لفصل الصيف ويمكن أن يدخل في وصفة كوتيل مع الثلج والبروسيكو. وتبلغ نسبة الكحول فيه حوالي 11 بالمئة، أي تقريباً كغيره من النبيذ.
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وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها منتجو النبيذ طرح النبيذ الأزرق في الأسواق، ففي عام 2016 حاولت إحدى الشركات الإسبانية إدخال نبيذ أزرق إلى فرنسا، لكن لم يُسمح لها ببيعه في نهاية المطاف لأن الوصف على الزجاجة كان بالإنكليزية ودون معلومات كافية عن كيفية حصول النبيذ على لونه الأزرق.
وأضافت أود " لن يكون هذا النبيذ مناسباً لجميع الأذواق ولكن لونه سوف يلفت الأنظار حتماً".