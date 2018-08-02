نبيذ فرنسا: أحمر أو أبيض أو ورديّ أو... أزرق

في مفاجأة لعشاق النبيذ، طُرح نوع جديد منه في الأسواق الفرنسية. وهذه المرة لم يكن نبيذاً أحمر أو أبيض أو وردي بل أزرق اللون. وطُرح النبيذ الأزرق تحت اسم "فينديغو" وتم إنتاجه في إسبانيا، ويقول موردوه إنه طبيعي مئة بالمئة على الرغم من غرابة لونه.

وقالت أود، وهي شريكة في الشركة التي تبيع فينديغو في فرنسا، ليورونيوز " إنه شارودنيه مئة بالمئة، نضج في إسبانيا لكن تشكيلة الكروم (الدالية) فرنسية".