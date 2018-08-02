الصين تدعو لإنشاء آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية

دعت الصين اليوم، الخميس، للعمل على وضع آلية لإحلال السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وعبر وزير الخارجية وانغ يي عن أمله في أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الاتصالات بينهما وأن تبدد كل دولة مخاوف الأخرى حتى تنجح محادثاتهما.
وكانت واشنطن وبيونغ يانغ قد اتفقتا خلال قمة في يونيو حزيران على إنهاء المواجهة النووية بينهما.
وكانت الصين قد وقعت إلى جانب كوريا الشمالية والولايات المتحدة على الهدنة التي أنهت الحرب الكورية (1950-1953) لكن لم يتم التوصل لاتفاق سلام.
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وقال وانغ في سنغافورة على هامش اجتماع دول "آسيان" "حري بنا في الوقت نفسه ونحن نعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أن نمضي قدما في إنشاء آلية للسلام في شبه الجزيرة. هذان لهما تأثير متبادل على بعضهما بعضا".