أربع إصابات جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

قالت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية الأربعاء إنه تمّ الكشف عن اربع إصابات جديدة بفيروس إيبولا في شرق البلاد، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان وزير الصحة "نهاية انتشار الوباء".
وقالت الوزارة في بيانها إن 20 شخصا لاقوا حتفهم بسبب نوبات حمى نزفية في منطقة مكتظة بالسكان قرب بلدة (بيني) عند الحدود مع أوغندا. ولم تحدد الفترة الزمنية التي وقعت فيها هذه الوفيات.
وظهر الانتشار الجديد للوباء في شرق البلاد فيما تركز الانتشار السابق ضمن مناطق في الشمال الغربي. وقال وزير الصحة، أولي إلونغا كالينغا في بيان :"عند هذه المرحلة لا يوجد ما يشير إلى أن الانتشارين اللذين يفصل بينهما أكثر من 2500 كيلومتر مرتبطان ببعضهما البعض".
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وقالت الوزارة إن فريقا تابعا لها مؤلفا من 12 خبيرا سيصل إلى المنطقة الخميس ليؤسس مختبرا متنقلا.
يشار إلى أن التفشي الأخير كان قد تسبب بوفاة 33 شخصا من أصل 54 حالة مسجلة، بحسب معطيات وزارة الصحة. والتفشي الأخير للمرض هو العاشر من نوعه في الجمهورية الواقعة بوسط أفريقيا منذ عام 1976 عندما اكتشف الفيروس قرب نهر في الشمال.
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