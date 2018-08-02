شاهد: عائلة تنقذ "قرشا" كاد يموت بسبب حبل التف حول جسده
نجحت عائلة كان أفرادها يمارسون هواية الغطس قبالة ساحل كانولو في هاواي في تنفيذ مهمة مستحيلة! فقد تمكنوا من نزع حبل ثخين كان يحيط بقرش ضخم من فصيلة "القرش الحوتي"، وكادت تودي بحياته بسبب وزنها الثقيل.
ولاحظ الزوجان جوبي روهرر وكابوا كاويلو، وهما عالما أحياء، الضيق الباديَ على القرش بسبب الحبل الذي يعيق حركته، فقررا تحريره من قيده.
وقال الأب لمجلة "هاواي نيوز" إنه وبعد خمس محاولات غطس برفقة صديق له نجح في قص الحبل الذي تبلغ ثخونته 12 سنتيمترا. وصور تلك الحادثة الشجاعة الابن كانيهوالاني.