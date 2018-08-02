بالفيديو: شجار ولكمات بين فنانين فرنسييْن في مطار باريس

نشب عراك بالأيدي، الأربعاء، بين مغنيي الراب الفرنسيين، "كاريس" و "بوبا"، وانضم إليهما أشخاص آخرون، في صالة المغادرة بمطار أورلي، ما تسبب بفوضى عارمة داخل المطار الدولي انتهت بتوقيف الشرطة الفرنسية للنجمين.

والتقى المغنيان الشابان المعروفان بعدائهما لبعضهما البعض، بالصدفة في المطار عندما كانا ينتظران الصعود على متن طائرة متجهة إلى برشلونة، حيث كان من المقرر أن يقيما حفلين منفصلين في عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني. وسرعان ما نشب شجار على درجة عالية من العنف بينهما، وشارك فيه أنصارهما.