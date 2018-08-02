لاعب كردي لأوزيل: "إذا كنت ضد العنصرية فلتوجه انتقادك لتركيا أولاً"

علق لاعب كرة القدم الألماني الكردي دينيز ناكي على موضوع اللاعب مسعود أوزيل الذي استقال بشكل مفاجئ من المنتخب الألماني. وقال ناكي إنه على أوزيل أن يوجه انتقاده الأول لتركيا إذا كان فعلاً يهتم بشأن العنصرية.

وكان أوزيل قد تصدر عناوين الصحف حول العالم الشهر الماضي بعد إعلانه استقالته من الفريق الألماني بسبب "العنصرية وعدم الاحترام" الذي واجهه بسبب جذوره التركية.