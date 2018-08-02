لاعب كردي لأوزيل: "إذا كنت ضد العنصرية فلتوجه انتقادك لتركيا أولاً"

علق لاعب كرة القدم الألماني الكردي دينيز ناكي على موضوع اللاعب مسعود أوزيل الذي استقال بشكل مفاجئ من المنتخب الألماني. وقال ناكي إنه على أوزيل أن يوجه انتقاده الأول لتركيا إذا كان فعلاً يهتم بشأن العنصرية.
وكان أوزيل قد تصدر عناوين الصحف حول العالم الشهر الماضي بعد إعلانه استقالته من الفريق الألماني بسبب "العنصرية وعدم الاحترام" الذي واجهه بسبب جذوره التركية.
وقال اللاعب إنه تعرض لتعليقات عنصرية غير لائقة على خلفية التقاطه لصورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان . ويعتقد أوزيل أنه استخدم ككبش فداء للتغطية على فشل ألمانيا وخروجها في وقت مبكر من كأس العالم في روسيا .
وقال في بيان نشره على حسابه الشخصي على تويتر : "في نظر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم وأنصاره أنا ألماني عندما نفوز ومهاجر عندما نخسر".
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"إذا كان أوزيل صاحب مبدأ فلينتقد العنصرية في تركيا"
رداً على البيان الذي نشره أوزيل، قال اللاعب دينيز ناكي إنه من الأجدر بأوزيل انتقاد الظلم والتمييز الذي يحصل في تركيا في مجال كرة القدم وغيرها من المجالات ضد الأكراد . وأضاف ناكي : " أنا كشخص ولد وعاش في ألمانيا أخبركم بصراحة أنني لم أتعرض للعنصرية مطلقاً ".
وتابع ناكي : " في تركيا تعرضت للتمييز والعنصرية، في ذلك البلد كل شيء يسير وفق مشيئة رجل واحد يستطيع أن يعتبرك إرهابي أو أن يعاملك باحترام كما يريد".
وأكد ناكي أن العنصرية موجودة في ألمانيا لكنها ليست فقط في هذا البلد بل هي مشكلة عالمية قد توجد في أي مكان. وتوجه لأوزيل سائلاً : " لماذا لا ترى الظلم والاضطهاد في تركيا ضد الأكراد في المجال الرياضي وغيره وتلتزم الصمت ؟ ".
وقال ناكي إنه توجه بالعديد من الأسئلة لمسعود أوزيل حول "نفاقه المزعوم" لكنه لم يتلق رداً حتى الآن.