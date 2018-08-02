الحوثيون يوقفون هجماتهم من جانب واحد بالبحر الأحمر ويطالبون بوقف "العدوان"

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها ستوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين من أجل دعم جهود السلام.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين لتلفزيون رويترز "دعوتنا لإيقاف العدوان هو من منطلق أننا ندعو إليه منذ اليوم الأول. ليست هذه هي الدعوة الأولى. ولكن أردنا اليوم ان تكون هذه المبادرة تعزيزا لجهود المبعوث الدولي إلى اليمن وأيضا استجابة لدعوة الشخصيات العربية التي دعت لأن تكون هذه المناسبة، مناسبة الأشهر الحُرم هي دعوة لإيقاف سفك الدماء اليمنية".

وجاءت الدعوة بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وأضاف محمد علي الحوثي "نأمل أن تكون هناك استجابة كبيرة ونأمل لأن يكون هناك ضغط خصوصا مع جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستكون يوم غد (الخميس 2 أغسطس آب)، وأن يشعر المجتمع الدولي وأن يشعر مجلس الأمن الدولي بمعاناة الشعب اليمني جراء العدوان، جراء الحصار، جراء ارتكاب المجازر اليومية التي هي خارجة حتى عن القانون".

وقالت وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون في بيان في وقت لاحق إن الحركة ستوقف العمليات البحرية لأسبوعين بدءا من منتصف الليل (الساعة 2000 بتوقيت جرينتش) يوم أول أغسطس آب.

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون عن مسؤول بوزارة الدفاع ترحيبه "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن".

وقال محمد علي الحوثي "نحن نقول لهم إذا رأينا الجدية ورأى الشعب اليمني أن هناك جدية لوقف العدوان، لوقف المجاعة، لوقف أسوأ أزمة إنسانية في البلد، فانه كلما تقدموا خطوة سنتقدم أخرى".

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وأضاف "المجتمع اليمني بإذن الله تعالى سيدشن حملة تترافق مع جلسة مجلس الامن الدولي سواء من هذه الليلة (ليل الأربعاء أول أغسطس آب) أو من ليلة الغد (ليل الخميس 2 أغسطس آب) بعنوان أوقفوا قصف اليمنيين، الشعب اليمني يُقصف بدون حق، ويحاصر بدون حق، وتُنتهك كل القوانين ضد أبناء الشعب اليمن من قبل دول غازية، دول معتدية، دول لا تراعي لهذا الشعب أي حق ولا تراعي سيادة الشعب اليمني".

وكانت السعودية قالت إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين إلى أن يصبح المجرى المائي آمنا. ولحقت أضرار بسيطة بإحدى الناقلتين.

مقتل 26 شخصاً في ضربات لقوات التحالف

وفي نفس سياق الصراع في اليمن، قالت مصادر طبية يمنية ومنظمات إغاثة إن 26 قتلوا في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية يوم الخميس على ميناء صيد وسوق للأسماك في مدينة الحديدة باليمن.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تويتر "نرسل الآن أدوات ومعدات جراحية لمستشفى الثورة في الحديدة التي ندعمها لعلاج 50 مصابا في حالة حرجة بعد هجوم في هذه الأنحاء".

وقال المستشفى في تغريدة إن ضربة استهدفت بوابته الرئيسية مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا فيما قالت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون إن 40 قتلوا في الغارات.

وقال شاهد لرويترز "منظر مؤلم.. الجثث مقطعة وهناك أجزاء من جثث أشخاص كانت موزعة على بوابة المستشفى وكرسي لشخص مقعد والدماء عليه".

ويقاتل تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن بدعم غربي منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

ويسيطر الحوثيون على أغلب شمال اليمن بما يشمل العاصمة صنعاء. وأجبر الحوثيون الحكومة التي تدعمها السعودية على الخروج من البلاد في 2014.

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ولم يرد متحدث باسم التحالف بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وجاءت الضربات فيما تحاول الأمم المتحدة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم سيوقفون الهجمات في البحر الأحمر من جانب واحد لمدة أسبوعين لدعم جهود السلام بعد أيام قليلة من وقف السعودية مرور ناقلات النفط عبر باب المندب إثر هجمات من الحوثيين على ناقلتي نفط في 25 يوليو تموز.

وتمر من ميناء الحديدة أغلب الإمدادات التي تصل إلى اليمن. ويعتقد موظفو الإغاثة أن هناك نحو 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن السيطرة على الحديدة ستقطع خط الإمدادات الرئيسي للحوثيين مما يجبرهم على الجلوس إلى مائدة التفاوض لكن التحالف لم يحقق مكاسب ميدانية قوية منذ الهجوم الذي شنه في 12 يونيو حزيران.

وعرض الحوثيون تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة لكن التحالف يقول إنه يجب إبعاد الحوثيين عن الساحل الغربي للبلاد.