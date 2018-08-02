شاهد: الجسر الذهبي في فيتنام يستقطب المزيد من السياح
استقطب الجسر الذهبي الذي افتتح مؤخرا في مدينة دانانغ الفيتنامية عددا كبيرا من السياح من مختلف بقاع العالم. والمثير في هذا الجسر الأيادي العملاقة التي تحمله، والتي ترمز إلى رفعه من قبل "يدي الآلهة".
ويقع "الجسر الذهبي" في التلال الحرجية وسط فيتنام، على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر. ويبلغ طوله 150 مترًا، ويتغلغل عبر الغابات في أعلى الجبال، التي طورها المستعمرون الفرنسيون كمحطة في العام 1919.
وتعتبر منطقة دانانغ في فيتنام من المناطق السياحية الرئيسة في العالم، وتضم مصاعد هوائية وقرية فرنسية تعود إلى القرون الوسطى، وكذلك قلعة "فو" وحدائق ومتحف الشمع الذي يضم العديد من مشاهير العالم.