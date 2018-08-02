سرقة جائزة عالمية من عالم رياضيات كردي

سُرق وسام "فيلدز"، الذي يطلق عليه أحياناً "جائزة نوبل في الرياضيات"، من الفائز به بعد قليل من تسلمه خلال حفل أقيم في ريو دي جانيرو يوم أمس، الأربعاء.

وقال منظمو الحفل إن كوجر بيركار، وهو لاجئ كردي من إيران يحاضر في جامعة كمبردج وضع الوسام الذهبي، الذي تبلغ قيمته نحو أربعة آلاف دولار، في حقيبة وأدرك بعد ذلك بقليل أنها سرقت.