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سوريا

إسرائيل تقصف الجولان وموسكو تقول إنها ستنشر قوات عسكرية هناك

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إسرائيل تقصف الجولان وموسكو تقول إنها ستنشر قوات عسكرية هناك

إسرائيل تقصف الجولان وموسكو تقول إنها ستنشر قوات عسكرية هناك
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Reuters
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ذكر راديو إسرائيل اليوم الخميس أن قوات الجوّ الإسرائيلة قتلت "سبعة مسلحين" في ضربة جوية على الشطر الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان.

ولم يشر التقرير إلى مصادر.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية خلال الليل قائلا إنها استهدفت "عدداً من العناصر الإرهابية المسلحة في جنوب هضبة الجولان السورية".

ولم يذكر بيان الجيش ما إن كان قد سقط قتلى أو جرحى.

في السياق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الخميس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الشرطة العسكرية ستنتشر في هضبة الجولان وتقيم ثمانية مواقع للمراقبة لتجنب أي استفزازات محتملة هناك.

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ونقلت وكالة تاس للأنباء يوم الأربعاء عن مبعوث روسي قوله إن القوات الإيرانية سحبت أسلحتها الثقيلة في سوريا إلى مسافة 85 كيلومتراً من الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان لكن إسرائيل تعتبر الانسحاب غير كاف.