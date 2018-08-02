التطورات في غزة تُعجّل بإلغاء زيارة نتانياهو إلى كولومبيا

ألقى الوضع في قطاع غزة بظلاله على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إذ ألغي الأخير زيارة له كانت مقررة إلى كولومبيا في الأسبوع المقبل.

مصادر مقربة من مكتب الرئيس أكدت أنّ إلغاء الزيارة كان بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة، على خلفية تقدم الاتصالات لإبرام تهدئة مع حماس بوساطة مصرية.