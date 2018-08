التطورات في غزة تُعجّل بإلغاء زيارة نتانياهو إلى كولومبيا

وقد تزامن قرار نتانياهو مع وصول وفد قيادي بارز من حركة حماس في الخارج برئاسة صالح العاروري، إلى قطاع غزة، لاطلاع قيادة الحركة على نتائج اجتماعاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين.

وكان من المفترض أن يزور بنيامين نتانياهو كولومبيا من السادس حتى التاسع من شهر أغسطس-آب، في زيارة تشمل الأرجنتين والشيلي وهندوراس وغواتيمالا، وهي ثاني زيارة لنتانياهو إلى أميركا اللاتينية خلال أقل من عام لحضور حفل تنصيب رئيس كولومبيا الجديد إيفان دوكي في العاصمة بوغوتا.

للمزيد:

- تقرير مراقب الدولة في إسرائيل يتهم نتانياهو بالتقصير في حرب غزة 2014

- إردوغان يصف نتنياهو "بالإرهابي" بعد سقوط ضحايا غزة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ زيارة نتانياهو تمثل إشارة قوية على اهتمام إسرائيل بتطوير علاقاتها مع دول قارة أميركا اللاتينية حيث من المتوقع أن يحضر حوالي 15 رئيسًا من دول أميركا الجنوبية والوسطى الحفل المقرر في السابع من هذا الشهر، وكان مقررا أن يُجري نتنياهو لقاءات مع العديد من هؤلاء القادة.

كما ترددت أنباء عن تعهد إيفان دوكي خلال حملته الانتخابية بالنظر في نقل سفارة بلاده إلى القدس، والعمل على تعزيز العلاقات مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في طرح جملة من القضايا مع زعماء دول أميركا اللاتينية على غرار التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، ولاسيما التصويت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.

وكان بنيامين نتانياهو قد زار في سبتمبر-أيلول الماضي الأرجنتينIsrael, developments in Gaza hasten the cancellation of Netanyahu's visit to Colombia وكولومبيا والمكسيك قبل حضوره الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إلاّ أنّ الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهدت توترا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية.