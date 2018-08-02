إسرائيل ترجّح أن تكون الجبة السورية أهدأ مع استعادة الأسد السيطرة على البلاد

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم، الخميس، سوريا قائلاً إنها "عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأهلية". وتنبأ ليبرمان كذلك بأن الوضع في الجولان سيكون "أهدأ" مع استعاد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على البلاد.
وقال ليبرمان للصحافيين "من وجه نظرنا، الحالة السورية تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأهلية، وهذا يعني أن هناك عنواناً، أن هناك أحداً مسؤولاً، وحكماً مركزياً".
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وفي إجابة له على سؤال حول إذ ما كان على إسرائيل أن تقلق بدرجة أقل من احتمال "انفجار" في الجولان، قال ليبرمان "أعتقد ذلك".
وكان ليبرمان قد أعلن في شهر تموز / يوليو الماضي أن إسرائيل لا تستبعد إقامة علاقات مع الأسد في نهاية المطاف.