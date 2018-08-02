الجيش الأردني يقتل مسلحين من "داعش" اقتربوا من حدوده

قال الجيش الأردني اليوم الخميس إنه قتل عددا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اقتربوا من حدود المملكة فرارا من الهجوم الذي تشنه القوات السورية والذي دفعهم للخروج من جيب كان خاضعا لسيطرتهم في جنوب غرب سوريا.

وقال مصدر بالجيش إن إحدى وحداته استخدمت "كافة أنواع الأسلحة" لقصف مجموعة من المسلحين اقتربوا من الجانب الأردني المحاذي لمنطقة حوض اليرموك، في اشتباكات استمرت نحو 24 ساعة من ظهر يوم الثلاثاء وحتى ظهر أمس الأربعاء.

وقال مصدر بالجيش لوكالة الأنباء الأردنية "تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم... وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".