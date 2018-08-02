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البابا فرانسيس: "الكنيسة الكاثوليكية تغير تعاليمها لمعارضة عقوبة الإعدام في جميع الأحوال"

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البابا فرانسيس: "الكنيسة الكاثوليكية تغير تعاليمها لمعارضة عقوبة الإعدام في جميع الأحوال"

البابا فرانسيس: "الكنيسة الكاثوليكية تغير تعاليمها لمعارضة عقوبة الإعدام في جميع الأحوال"
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