فيديو: انقاذ 87 مهاجرا في عرض المتوسط

تمكنت منظمة "بروأكتيفا" الاسبانية التي تنشط في مجال تقديم العون للمهاجرين غير الشرعيين ومساعدتهم في البحر المتوسط، من انقاذ 87 مهاجرا في عرض البحر المتوسط. المهاجرون كانوا على متن قارب متهالك، عندما صادف قاربهم باخرة المنظمة الإنسانية، التي استطاعت انتشالهم في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس.
بيان صحفي للمنظمة الإنسانية الاسبانية أكد وجود ستة أطفال قصّر في صفوف المهاجرين الذين تمّ انقاذهم، إضافة إلى طفلين آخرين برفقة والدهما. البيان أشار إلى عدم وجود نساء وسط المهاجرين، مضيفا أنّ أغلبهم ينتمون إلى دول افريقيا جنوب الصحراء.
وتنشط منظمة "بروأكتيفا" الاسبانية غير الحكومية في هذا المجال منذ خريف العام 2015، حيث ظهرت خلال موجة لجوء السوريين إلى أوروبا عن طريق اليونان، وساهمت كثيرا في انقاذ أرواح المئات من السوريين الذين كانوا يسعون للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.
وقد وجدت منظمة "بروأكتيفا" نفسها مؤخرا بين مطرقة العمل الإنساني وسندان الحكومات بعد أن رفضت الحكومة الشعبوية في إيطاليا من جهة وسلطات مالطا من جهة أخرى استقبال سفينة كانت تحمل مهاجرين تمّ انقاذهم قبالة السواحل الليبية.
إقرأ ايضاً:
شاهد: خفر السواحل الإسباني ينقذ 312 مهاجراً من الغرق
شاهد : البحث عن مفقودين بعد انهيار سد مائي في الصين
تكريم تسعة أستراليين ساعدوا في إنقاذ "فتية الكهف"