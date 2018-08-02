فيديو: انقاذ 87 مهاجرا في عرض المتوسط

تمكنت منظمة "بروأكتيفا" الاسبانية التي تنشط في مجال تقديم العون للمهاجرين غير الشرعيين ومساعدتهم في البحر المتوسط، من انقاذ 87 مهاجرا في عرض البحر المتوسط. المهاجرون كانوا على متن قارب متهالك، عندما صادف قاربهم باخرة المنظمة الإنسانية، التي استطاعت انتشالهم في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس.

بيان صحفي للمنظمة الإنسانية الاسبانية أكد وجود ستة أطفال قصّر في صفوف المهاجرين الذين تمّ انقاذهم، إضافة إلى طفلين آخرين برفقة والدهما. البيان أشار إلى عدم وجود نساء وسط المهاجرين، مضيفا أنّ أغلبهم ينتمون إلى دول افريقيا جنوب الصحراء.