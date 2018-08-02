قام متطرفون من اليهود الأرثوذوكس بإغلاق طريق يعد شرياناً رئيسياً في مدينة القدس، وذلك احتجاجاً على اعتقال طالب مدرسة دينية، رفض التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي.
يهود متطرفون يتظاهرون تضامناً مع شاب رفض التجنيد بالجيش الإسرائيلي
يهود متطرفون يتظاهرون تضامناً مع شاب رفض التجنيد بالجيش الإسرائيلي
وقامت الشرطة بطرد وسحل المحتجين لإعادة فتح الطريق المغلق، أمام حركة الترام.
واعتقلت عشرات من المتظاهرين اليهود الأرثوذكس المتطرفين بعد أن تسببوا بإعلاق طريق رئيسي حيوي يقطع القدس باتجاه تل أبيب يسمى شارع يافا.
للمزيد على يورونيوز:
- يهودية نجت من محرقة الهولوكست فأحرقت بلدية بباريس جثتها بالخطأ
- لماذا ترشح يهودي على قائمة حزب النهضة بانتخابات تونس البلدية؟
- يهود ومسلمون على الدراجات الهوائية ببرلين لتعزيز الاحترام المتبادل
الحاخام أويرباخ حرض طلابه على رفض التجنيد
وكان الحاخام الراحل شموئيل أويرباخ من أشهر من حرض طلابه على رفض التجنيد، وأوصى أويرباخ الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً طلابه بعدم التوجه إلى نقاط التجنيد، بعكس مواقف القادة الآخرين، الذين اتخذوا مواقف أكثر ليونة في هذا الشأن.
تأخير رحلة جوية على خطوط الطيران الإسرائيلي
المتطرفون سبق أن أربكوا قبل أسابيع شركة الطيران الإسرائيلية "العال" حين تسببوا بتأخير بإحدى رحلاتها الخارجية مع الولايات المتحدة نحو ساعة ونصف الساعة، بسبب رفض أربعة منهم الجلوس بجانب نساء .