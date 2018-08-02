أمريكا تستقبل رفات جنودها وترامب يشكر كيم جونغ أون

استقبلت الولايات المتحدة الأربعاء رفاتا لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى عام 1953 وشكرت كوريا الشمالية لوفائها بوعد قطعته خلال قمة عقدت في يونيو/ حزيران بإعادته.

وشكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون عبر تغريدة على تويتر، قائلا: "شكرا أيها الرئيس كيم جونغ أون لوفائك بوعدك، وبدء عملية إرسال رفات مفقودينا العظماء المحبوبين! لست مندهشًا على الإطلاق أنك اتخذت هذا الإجراء اللطيف. وشكراً على رسالتك اللطيفة، أتطلع لرؤيتك قريبا".

ولم يسلم الكوريون الشماليون سوى بطاقة هوية واحدة وهو ما يسلط الضوء على الطريق الطويل الذي ينتظر جهود الجيش الأمريكي للتعرف على هويات الرفات الموجود داخل 55 صندوقا قدمتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.