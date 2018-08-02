شاهد: دبابات تابعة لجيوش مختلفة تتنافس في روسيا

تتواصل فعاليات "بياتلون" الدبابات الروسية في منطقة ألابينو بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وتتواصل معها منافسات الفرق المشاركة. ويعتبر "بياتلون" الدبابات جزءا من الألعاب العسكرية الدولية لجيوش الدول المشاركة في تظاهرة عام 2018.
ودبابات "البياتلون" هو نظام عسكري لجات إليه وزارة الدفاع الروسية لصقل مهارات أطقم الدبابات التي اتخذت من أعلام الدول المشاركة ألوانا لها، وتهدف المنافسة إلى اختبار مهارات القيادة لدى الطواقم إضافة إلى التركيز على دقة التصوير.
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ويشارك في منافسات هذا العام 23 فريقاً من دول تشمل الهند وأذربيجان وروسيا وزيمبابوي وسوريا والصين وفيتنام وقرغيزيا وأرمينيا وميانمار وطاجكستان وسوريا وبيلاروسيا وصربيا.
ويعد سباق الدبابات من أكبر وأهم فعاليات هذه الدورة، ويدخل في قوام كل فريق مشارك 21 مشاركا، يشكلون أربعة طواقم وفي كل مرة تواصل الفرق الفائزة المنافسات من خلال التأهل إلى سباقات المراحل المقبلة.
وتضم التظاهرة أيضا سباقات الطواقم الفردية أي مشاركة طاقم واحد من كل فريق ليقطع مسافة السباق بأقصر وقت ممكن بعد تدميره الأهداف المخصصة لكل سلاح من أسلحة الدبابة واجتيازه الحواجز المائية والعوائق الطبوغرافية والمصطنعة ويليها سباقات التتابع التي يشارك فيها أربعة أطقم لكل فريق حيث ينفذ كل طاقم دورته ثم يسلم دبابته إلى الطاقم الذي يليه حتى استكمال الأطقم الأربعة.