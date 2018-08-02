دول جنوب شرق آسيا تستدير إلى موسكو لتعزيز أمنها الإلكتروني

تأمل دول جنوب شرق آسيا في التوصل إلى اتفاق حول الأمن الإلكتروني خلال الأيام القادمة مع روسيا، التي تتهمها واشنطن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد سلسلة من عمليات التسلل الكبيرة في المنطقة.

وتناقش مسودة وثيقة، اطلعت عليها رويترز، مسألة الاتفاق مع روسيا. ومن المقرر أن تصدر الوثيقة عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشرة أعضاء في ختام الاجتماعات الجارية في سنغافورة.