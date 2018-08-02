دول جنوب شرق آسيا تستدير إلى موسكو لتعزيز أمنها الإلكتروني

تأمل دول جنوب شرق آسيا في التوصل إلى اتفاق حول الأمن الإلكتروني خلال الأيام القادمة مع روسيا، التي تتهمها واشنطن بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد سلسلة من عمليات التسلل الكبيرة في المنطقة.
وتناقش مسودة وثيقة، اطلعت عليها رويترز، مسألة الاتفاق مع روسيا. ومن المقرر أن تصدر الوثيقة عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشرة أعضاء في ختام الاجتماعات الجارية في سنغافورة.
وقالت المسودة "نرحب بمواصلة تعزيز تعاوننا في مجال الأمن الإلكتروني مع روسيا من خلال إصدار بيان وزراء خارجية (آسيان) وروسيا بشأن التعاون في مجال الأمن الإلكتروني". ومن المقرر نشر الوثيقة يوم السبت.
وعانت سنغافورة، التي تستضيف اجتماعات آسيان، في الآونة الأخيرة من أسوأ هجوم إلكتروني تتعرض له على الإطلاق عندما سرق متسللون المعلومات الشخصية لحوالي 1.5 مليون شخص ومن بينهم رئيس الوزراء لي هسيين لونج من قاعدة بيانات صحية حكومية.
وفي وقت سابق هذا العام، قالت ماليزيا إنها أحبطت هجوماً إلكترونياً استهدف سرقة أموال من بنكها المركزي.
ولم يحدد البلدان هوية المتسللين ولم يلمحا إلى تورط روسيا.
وقالت وكالات مخابرات أمريكية إن إحدى أذرع الدعاية الروسية حاولت التلاعب بالانتخابات الرئاسية عام 2016 من خلال نشر إعلانات على فيسبوك. ونفت موسكو تورطها.
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وقالت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء إنها اكتشفت حملة جديدة للتأثير السياسي لتضليل المستخدمين وإشاعة الخلافات بين الناخبين قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وعينت روسيا العام الماضي سفيرا خاصا لدى رابطة آسيان مقره في جاكرتا.
والتقى مسؤولون كبار من رابطة آسيان وروسيا في مارس آذار في جاكرتا لإجراء محادثات موسعة حول التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها.