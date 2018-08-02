الحرارة في بلدين أوربيين قد تتجاوز الـ 48 درجة!!

من المتوقع أن تشهد أوروبا في الأيام القادمة يومها الأكثر حراً في تاريخها. وبعد أن كان الرقم القياسي الحالي لأوروبا، لأعلى درجة حرارة في القارة العجوز، والمسجل في أثينا هو 48 درجة مئوية، فإنه من المرجح أن يصل بلدان هما اسبانيا والبرتغال إلى أبعد من ذلك، مع درجات حرارة تتراوح بين 48-50 درجة مئوية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتوقع الدكتور مارك مكارثي من مكتب الأرصاد في المملكة المتحدة أن تشهد الأجزاء الجنوبية من البرتغال أو ربما جنوب غرب إسبانيا أعلى درجات الحرارة. وذكر مكارثي أن أوروبا تشهد موجة حرارية ملحوظة هذا الصيف.

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وقال "بالنسبة لأوروبا الشمالية على وجه الخصوص، فإن التيار النفاث كان أضعف من المعتاد، ويقع إلى الشمال أكثر من ذلك. ومن ثم فإن نظام حظر الضغط العالي يسمح بتطور ظروف موجات الحرارة".

وبدأت السلطات الاسبانية في الاستعداد لحالات الطوارئ لموجة الحر الشديد، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد على الأقل. وتم إعلان 27 منطقة على الأقل من 50 مقاطعة في إسبانيا "خطراً شديداً" حيث من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بسرعة.