شاهد : آلاف الشبان يرقصون على أنغام " ذا تشينسموكرز " في لبنان

افتتحت مدينة جبيل اللبنانية مهرجاناتها الدولية هذا الصيف بحفل لموسيقى البوب والإلكتروبوب أحياه فريق (ذا تشينسموكرز) الأمريكي وجذب الآلاف من الشبان.
وعلى مدى أكثر من ساعتين تفاعل الجمهور رقصاً وغناء مع الفريق الذي تأسس عام 2012 ومكون من أليكس بال وأندرو تاجارت.
بدأ الفريق الحفل بأغنية (دونت ليت مي داون) لتتوالى بعدها باقة من أشهر أغانيه مثل (كلوسر) و(باريس) وسط دخان وأوراق ملونة وإضاءة ملونة تتراقص على أنغام الموسيقى.
وكان من بين ما قدم أيضا أغنية (وي فاوند لاف) للمغنية ريهانا وأغنية (سامثينغ جاست لايك ذيس) التي تعاونا فيها مع فريق كولد بلاي بينما بلغ تفاعل الجمهور ذروته مع أغنية (إفري بادي هيتس مي).
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وكان أغلب حضور الحفل الذي قدر أكثر من ثمانية آلاف شخص من الشباب كما جاء أطفال دون 13 عاما برفقة أسرهم.
وقال أب جاء للحفل برفقة ابنته : "أنا هنا لأنني في الواقع أعيش الصبا مجدداً وأشعر وكأنني لا أتقدم في السن بل أعود شاباً وسط آلاف الشباب السعداء.. التنظيم أكثر من رائع والموقع ساحر لاسيما وأن قلعة جبيل والبحر والجبل من العناصر التي تحيط بالمكان وتجعله أكثر جاذبية".
أما ابنته غنوى قالت إن الموسيقى التي يعزفها الفريق تدعو إلى الرقص تلقائياً واضافت : "أعتقد أن هذه الحفلة مخصصة في الدرجة الأولى للأولاد والمراهقين. لم أشاهد العديد من الكبار".
وأسس أليكس بال (33 عاماً) وأندرو تاجارت (28 عاماً) فريقهما في الولايات المتحدة قبل ست سنوات وهما يجوبان العالم حالياً لتقديم الموسيقى الإلكترونية الراقصة التي يبرعان في تأليفها ويدمجان فيها لمسات واضحة من موسيقى البوب.
وتستمر مهرجانات جبيل هذا الصيف حتى الرابع والعشرين من أغسطس/آب.