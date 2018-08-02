قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن بلاده ستعمل على إعادة 40 مهاجراً تم انقاذهم بعدما علقت سفينتهم لأكثر من أسبوعين في البحر الى بلدانهم.
تونس ستعيد 40 مهاجراً إلى بلدانهم
تونس ستعيد 40 مهاجراً إلى بلدانهم
ورست سفينة تقل 40 مهاجراً إفريقياً في ميناء جرجيس بجنوب تونس بعد أن علقت نحو أكثر من أسبوعين في البحر، بسبب رفض بلدان اوروبية وخصوصاً مالطا وإيطاليا استقبالها.
ورفضت تونس أول الأمر رسو السفينة في موانئها في رد على ما يبدو على رفض الأوروبيين استقبال المهاجرين، قبل أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الموافقة على استقبالها لأسباب إنسانية ويضع حداً للأزمة.
وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي عقب لقائه بأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط "استقبلت تونس 40 مهاجراً سرياً بعد أن رفضت عدد من الدول الأوروبية استقبالهم، نظراً لوضعهم الإنساني الصعب .. مساعدتهم جاءت انطلاقاً من قيمها وحرصها على الجانب الإنساني بالنسبة لأشقائنا الأفارقة".
وأضاف الجهيناوي "قمنا بواجبنا واستقبلناهم وقدمنا لهم المساعدة الطبية والتغذية وسنعمل مع سفاراتهم في تونس من أجل إعادتهم الى بلدانهم".
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ودعت إيطاليا هذا الشهر إلى إنشاء مراكز للمهاجرين في أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين الفارين إلى أوروبا عبر مراكب في البحر المتوسط، لتزيد بذلك روما الضغوط على شركائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج أشد صرامة تجاه الهجرة. ورفضت تونس هذا المقترح.
ولقى ما لا يقل عن 82 مهاجراً أغلبهم تونسيون حتفهم الشهر الماضي بعد أن غرقت سفينة مكتظة بالمهاجرين كانوا على متنها قبالة سواحل تونس.