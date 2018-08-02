الإمارات تعفو عن مخالفي الإقامة وتمنحهم 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم

منحت الإمارات العربية المتحدة عفواً لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع القانونية للعمال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

ورجحت الحكومة الإماراتية أن يستفيد آلاف المخالفين ومعظمهم من العاملين من دول مثل بنغلاديش وسريلانكا وباكستان ونيبال والفلبين، من برنامج العفو الذي سيستمر حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وبموجب هذا البرنامج، سيتم العفو عن جميع الغرامات على تجاوز مدة التأشيرات وسيتم السماح للناس بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات جديدة بدون شروط مسبقة، وهو ما يشير إلى حاجة البلاد إلى العمال الأجانب.

وحسب القوانين المعمول بها فإنه يتم تغريم الأجانب الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم ما بين 25 إلى 100 درهم (7 دولارات إلى 27 دولارا) في اليوم، حسب نوع التأشيرة، ولا يسمح لهم بمغادرة البلاد حتى يتم دفع الغرامات.