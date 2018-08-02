عقوبات أمريكية بحق وزيرين تركيين على خلفية احتجاز قس بتركيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة".
وأضاف "الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".
ورفضت محكمة تركية يوم الثلاثاء التماس برانسون لرفع الإقامة الجبرية عنه خلال محاكمته بتهم الإرهاب. وتتهمه تركيا بمساعدة الجماعة التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري قبل عامين.
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وذكرت ساندرز أن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن برانسون.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع نظيره عبر الهاتف وإنهما يعتزمان الاجتماع على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) هذا الأسبوع في سنغافورة.
"موقف عدائي"
من جهتها وصفت الخارجية التركية العقوبات بالموقف العدائي الذي سيلحق ضررا كبيرا بجهود إعادة العلاقات بين البلدين.
وأضافت الخارجية التركية أن بلادها سترد بقوة على القرار الأمريكي.