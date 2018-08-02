تراجع حدة النيران في شمال كاليفورنيا

تراجعت حدة النيران التي اجتاحت مؤخرا شمال ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بعد هدوء الرياح نسبيا، وهو ما مكّن رجال الإطفاء من السيطرة على أكثر من 30 في المائة من الحرائق التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع في مدينة ريدينغ ومحيطها.
وأكدت شرطة ريدينغ مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان أربعة آخرين. المفقودين.
وكانت الرياح القوية قد ساهمت بشكل كبير في انتشار النيران التي اجتاحت ريدينغ والأحياء المجاورة في منطقة شاستا ترينيتي حيث تعرضت أحياء كاملة للدمار وفر منها السكان الذين لم يتمكنوا من الخروج إلا بحيواناتهم الأليفة والقليل من الأغراض.
وأتلفت الحرائق، التي تعدّ سابع أعنف حرائق في تاريخ كاليفورنيا، حوالي 1000 منزل وأكثر من 400 مبنى آخر. ويناضل أكثر من 4100 رجل إطفاء للسيطرة الكاملة على الحرائق بعد أن أحرزوا تقدما بفضل هدوء الرياح.
وسمحت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا لبعض السكان بالعودة لمنازلهم لكن هناك نحو 37 ألفاً ما زالوا يقيمون في مراكز للإيواء.