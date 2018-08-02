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الولايات المتحدة الأمريكية

تراجع حدة النيران في شمال كاليفورنيا

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تراجع حدة النيران في شمال كاليفورنيا

تراجع حدة النيران في شمال كاليفورنيا
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REUTERS/Fred Greaves
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تراجعت حدة النيران التي اجتاحت مؤخرا شمال ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بعد هدوء الرياح نسبيا، وهو ما مكّن رجال الإطفاء من السيطرة على أكثر من 30 في المائة من الحرائق التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع في مدينة ريدينغ ومحيطها.

وأكدت شرطة ريدينغ مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان أربعة آخرين. المفقودين.

REUTERS/Fred Greaves

وكانت الرياح القوية قد ساهمت بشكل كبير في انتشار النيران التي اجتاحت ريدينغ والأحياء المجاورة في منطقة شاستا ترينيتي حيث تعرضت أحياء كاملة للدمار وفر منها السكان الذين لم يتمكنوا من الخروج إلا بحيواناتهم الأليفة والقليل من الأغراض.

وأتلفت الحرائق، التي تعدّ سابع أعنف حرائق في تاريخ كاليفورنيا، حوالي 1000 منزل وأكثر من 400 مبنى آخر. ويناضل أكثر من 4100 رجل إطفاء للسيطرة الكاملة على الحرائق بعد أن أحرزوا تقدما بفضل هدوء الرياح.

REUTERS/Fred Greaves

وسمحت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا لبعض السكان بالعودة لمنازلهم لكن هناك نحو 37 ألفاً ما زالوا يقيمون في مراكز للإيواء.

اسم المنتج • Adel Dellal