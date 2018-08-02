قال المدرب المكسيكي خافيير أغيري إنه على الرغم من عمله بالتدريب لأكثر من 20 عاماً قاد فيهم منتخبات في أربع بطولات لكأس العالم، إلا ان تدريب منتخب مصر سيمثل تحدياً كبيراً له لأنه اول عمل يقوم به في القارة الإفريقية.
شاهد: أول تصريح لأغيري بعد توليه تدريب منتخب مصر
شاهد: أول تصريح لأغيري بعد توليه تدريب منتخب مصر
وأضاف أغيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم: "لدي طموحات وأحلام كبيرة مع منتخب مصر بأن أمتلك أفضل فريق في إفريقيا وسأقاتل من أجل أن يكون المنتخب هو الأفضل في العالم أجمع".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين المكسيكي خافيير أغيري، مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي لم يتم تجديد تعاقده عقب خسارة الفراعنة منافسات كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الأول دون حصد أي نقاط بالمجموعة.
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وكان أغيري (59 عاماً)، لعب مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1986، ودرّب أندية أتلانتا وباتشيكو المكسيكيين، وسجّل حضوراً في الدوري الإسباني عبر تدريبه أوساسونا وأتليتيكو مدريد وإسبانيول وريال سرقسطة، بعدها درّب أجيري منتخبي المكسيك واليابان، كما خاض تجربة مع الفرق العربية بتدريبه فريق الوحدة الإماراتي.
أغيري الذي خاض 678 مباراة في مسيرته التدريبية وحقق الفوز في 278 مباراة، تتجلى مهمته الأولى مع منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.
والجدير بالذكر أن مدة العقد الذي وقعه الاتحاد المصري لكرة القدم مع أغيري هي أربع سنوات، ويتقاضى خلالها المدرب المكسيكي راتباً شهرياً قدره 120 ألف دولار أمريكي.