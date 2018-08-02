مصري يتحدى قصر قامته وسخرية الآخرين ليصبح لاعب كمال أجسام

ذات يوم، قرر شاب قصير القامة أن يحقق حلمه ويحصل على جسم بعضلات قوية كي يصبح لاعب كمال أجسام محترف. لكن من حوله سخروا منه لأنهم وجدوا حلمه أكبر بكثير من حجمه.

عمرو إبراهيم ذو ال16 ربيعاً، تحدى سخرية الآخرين وأصرّ على العمل بجد لتحقيق حلمه وإثبات قدرته على الوصول لهدفه. بدأ الشاب بارتياد إحدى الصالات الرياضية في مدينة كفر الدوار شمال مص**ر**، وكان عمره لا يتجاوز ال14 عاماً وقتها، وبعد عامين من التدريب كسب إعجاب مدربيه وزملائه في الصالة.

رحلة عمرو لتحقيق هدفه كانت محفوفة بالصعوبات، حيث تواني عدة مدربين عن تقديم المساعدة له بذريعة أن حجمه لا يسمح له بالوصول إلى ما يريد.