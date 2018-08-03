شاهد: تقليد صيد "ثمار البحر" أثناء ركوب الخيول في بلجيكا

يعرب صيادو تقليديون للسمك وثمار البحر في المملكة البلجيكية عن اعتزازهم بالتمسك بمهج صيد تناقل الأجيال فيه عبر مئات السنين الأدوات والخبرات والحيثيات.
ويمتطي الصيادون خلال عملية الصيد خيولهم التي تعلٌّق في سروجها طرف الشباك ثم تسير الخيول داخل البحر بمحاذاة الشاطئ، فيما عيون الفرسان الصيادين معلّقة على أمل صيد القريدس وغيره من ثمار البحر الفاخرة.
ويعود هذا التقليد في الصيد إلى القرن السادس عشر ميلادي، وقد اعتمدته منظمة الأمم المتحدة معلماً ثقافياً غير مادي.
للمزيد في "يورونيوز":
ـ مهرجان صيد السمك في المياه الباردة بكوريا الجنوبية
ـ رحلة مع الأسماك والباحثين: من البحر إلى الصحن
ـ صيادو هولندا وكابوس البريكسيت
ويؤكد الصيادون التقليديون أن متعة تصاحبهم خلال عملية الصيد الذي عادة ما يستمر ساعات تنتهي بالعودة إلى الشاطئ حاملين في سلاسلهم المثبتة على سروج الخيل ما أغدق عليهم البحر من خير يرونه دائماً كسباً وفيراً.
وفي فصل الصيف عادة ما يكون السيّاح على الشاطئ يتابعون عملية صيد تقليدي نأى بنفسه عن كل ما أنتجته الحضارة المعاصرة.