أفضل مقاطع الأسبوع لفترة "لا تعليق"
مقاطع مجمعة من فقرة "لا تعليق" التي تنفرد بها يورونيوز اختيرت لكم بعناية. ابتداء من كارولاينا الشمالية في مطاردة هوليودية بين شابة وأكثر من ثلاثين عنصرا من شرطة الولاية، بعد أن اجتازت حاجزا مروريا كان من المفترض أن تتوقف عند للتفتيش. خشية من رجال الشرطة، ولأن رخصة القيادة الخاصة بها منتهية تغافلت الفتاة الحاجز المروري وهربت وانتهى بها الأمر في غرفة في مستشفى مقاطعة فلورنسا. وذهابا إلى كولورادو في مطاردة ساخرة بين رجال الشرطة ودب خرج لهم من بلوعة للصرف الصحي . وصولا إلى ألمانيا في مهرجان للجعة وتحدي درجات الحرارة المرتفعة.