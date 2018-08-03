الملياردير المصري نجيب ساويرس يتدخل لمساعدة شبان متهمين بتهريب البضائع

قال رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس إنه سيتولى مساعدة شبان مصريين متهمين بتهريب بضائع أجنبية ظهروا بحوار صحفي مصور أجرته إحدى المذيعات أثناء احتجازهم يوم الأربعاء.
وانتشرت حالة من الغضب بأوساط مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد قيام إدارة العلاقات العامة بمحافظة مدينة بورسعيد بإعداد ونشر تقرير تضمن حوارات مع عدد من الشبان - منهم مراهقون - بموقع احتجازهم بعد إلقاء السلطات القبض عليهم بتهمة التهرب من دفع الرسوم الجمركية لبضائع أجنبية.
وانتقد مستخدمو مواقع التواصل أداء المذيعة التي ظهرت وهي تأنب المتهمين بقسوة حتى أن أحدهم اتهمها بعدم الشعور بمعاناة المواطنين الفقراء الذين يتجه البعض منهم للتهريب لإعالة عوائلهم في غياب وظائف شرعية توفر دخولاً كافية لعيش حياة كريمة، على حد وصف المتهم.
كذلك غضب المستخدمون من فرض تلك الأحاديث على المتهمين والكشف عن هوياتهم دون إعطائهم حق رفض أو قبول الظهور بوسائل الإعلام، حيث يتم عرض المتهمين لإجراء تلك الحوارات الصحفية بأوامر من الشرطة التي تحتجزهم وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الطفل لعدم بلوغ بعضهم سن البلوغ القانوني.
ونشر ساويرس، المساهم بالنسبة الأكبر في قناة يورونيوز الإخبارية، على حسابه بموقع تويتر مقطعاً من الحوار، منتقداً أسلوب المذيعة ومتهما إياها بضعف الإحساس وانعدام المهنية.
كذلك أعلن ساويرس في تغريدة لاحقة يوم الجمعة عن تعيينه لمحام للدفاع عن الشبان المتهمين، بالإضافة إلى توظيفهم بإحدى شركاته حال الإفراج عنهم.