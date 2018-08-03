قوى فضائية أم أمواج مارقة؟ كشف سر اختفاء البشر بمثلث برمودا

من اختطاف كائنات فضائية عليهم بغرض دراسة الجنس البشري إلى وجود عواصف أرضية مغنطيسية تعطل أنظمة ملاحة الطائرات والسفن لغيرها من النظريات التي طُرحت كأسباب وراء اختفاء العديد من البشر والسفن والطائرات بالمنطقة الممتدة بين برمودا وبورتوريكو بالمحيط الأطلسي والمعروفة بـ"مثلث برمودا".

وتعددت التفسيرات لتشمل ما وراء الطبيعة، كإمكانية سحب قارة أطلنطس المفقودة للبشر والسفن عبر قوة غامضة أو سحق الدوامات القوية لهم مما جعل العديد من الناس حول العالم يعتقدون باستحالة المرور عبر تلك البقعة السوداء خوفاً من المصير المجهول.